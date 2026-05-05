In occasione della 36a giornata di campionato i granata ospiteranno all’Olimpico Grande Torino i neroverdi

Venerdì 8 aprile alle ore 20:45 andrà in scena il match tra Torino e Sassuolo presso lo stadio Olimpico Grande Torino. Si affronteranno due squadre diverse soprattutto per il percorso fatto fin qui, che dimostra come i neroverdi siano una squadra totalmente diversa da quella sconfitta lo scorso 21 dicembre. Per entrambi, in palio c’è poco e niente se non la voglia di chiudere al meglio la stagione.

Muharemovic, una garanzia in difesa

Gli ottimi risultati della squadra neroverde sono da attribuire, anche, a Muharemovic e il suo prezioso lavoro svolto in fase difensiva. Il difensore bosniaco classe 2003, nonostante sia alla sua prima stagione in Serie A, ha dato prova di una grande personalità in difesa e di una buona capacità con la palla tra i piedi. Il difensore, attualmente a 2 gol e 2 assist in campionato, è uno dei pericoli principali a cui dovrà far fronte il Torino.

Berardi, 8 gol in stagione

Il punto di riferimento de neroverdi è, da sempre, Domenico Berardi, attaccante classe 94 attualmente fermo a 8 gol e 4 assist in 23 gare disputate in campionato. Un bottino che è aumentato proprio dopo l’ultima giornata grazie al suo ennesimo gol contro i rossoneri. A lui si aggiungono Pinamonti (8 gol e 3 assist) e Laurientè (6 gol e 9 assit).

kone, gol e numerose incursioni

Un altro punto di riferimento della squadra neroverde è rappresentato da kone, centrocampista ex Marsiglia che, dopo una parentesi non positiva in Francia, si è riscattato durante questa stagione di Serie A. In campionato si contano 6 gol in 32 gare giocate, a testimonianza di una grande presenza in zona offensiva dove, spesso, è determinante.