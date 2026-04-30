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Il Torino ha comunicato sui propri canali ufficiali l’infortunio di Ardian Ismajli, il quale salterà la sfida contro l’Udinese

Il Torino FC, sul proprio sito ufficiale ha comunicato che, in settimana, il difensore albanese Ardian Ismajli si è fermato in allenamento per via di un infortunio: nello specifico di un interessamento distrattivo parziale del bicipite femorale della coscia destra. La prognosi verrà definita in base all’evoluzione dell’infortunio, ma il 44 salterà certamente la trasferta di Udine, con il match in programma per sabato alle ore 15.00.

Keinan Davis of Udinese Calcio competes for the ball with Ardian Ismajli of Torino FC during the Serie A football match between Torino FC and Udinese Calcio.
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ultimo aggiornamento: 30-04-2026

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Torino, nuovo infortunio per Zapata, salterà Udine