Il Torino ha comunicato sui propri canali ufficiali l’infortunio di Ardian Ismajli, il quale salterà la sfida contro l’Udinese
Il Torino FC, sul proprio sito ufficiale ha comunicato che, in settimana, il difensore albanese Ardian Ismajli si è fermato in allenamento per via di un infortunio: nello specifico di un interessamento distrattivo parziale del bicipite femorale della coscia destra. La prognosi verrà definita in base all’evoluzione dell’infortunio, ma il 44 salterà certamente la trasferta di Udine, con il match in programma per sabato alle ore 15.00.