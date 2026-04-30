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Adams ha riscontrato un problema fisico durante Inter-Torino, ecco il comunicato del club che conferma la sua assenza per Udine

Il Torino ha comunicato in un report medico sul proprio sito che, l’attaccante granata Ché Adams è stato colpito da un interessamento distrattivo parziale del retto femorale della coscia destra. Lo scozzese salterà dunque la trasferta di Udine a seguito di questo infortunio, del quale il dolore, come detto da D’Aversa, aveva già dato fastidio al 19 durante lo svolgimento della partita contro l’Inter.

Che Adams of Torino FC reacgts during the Serie A football match between Torino FC and US Cremonese.
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ultimo aggiornamento: 30-04-2026

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Torino, Ismajli out per infortunio alla coscia destra