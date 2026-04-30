Adams ha riscontrato un problema fisico durante Inter-Torino, ecco il comunicato del club che conferma la sua assenza per Udine

Il Torino ha comunicato in un report medico sul proprio sito che, l’attaccante granata Ché Adams è stato colpito da un interessamento distrattivo parziale del retto femorale della coscia destra. Lo scozzese salterà dunque la trasferta di Udine a seguito di questo infortunio, del quale il dolore, come detto da D’Aversa, aveva già dato fastidio al 19 durante lo svolgimento della partita contro l’Inter.