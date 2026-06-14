L’esterno dopo l’infortunio che l’ha costretto a saltare gli ultimi mesi del campionato è tornato in Olanda per completare il recupero

La prima stagione di Aboukhlal al Torino non è stata tra le migliori della sua carriera. I cambi di allenatore e la difficoltà a trovare spazio con continuità nelle rotazioni della formazione titolare ne hanno infatti limitato l’impiego, impedendogli di esprimersi con regolarità. A complicare ulteriormente il suo percorso è arrivato anche un infortunio, rimediato contro il Bologna il 15 febbraio, che lo ha costretto a saltare gli ultimi mesi della stagione.

Il rientro in Olanda

L’infortunio ha costretto Aboukhlal a chiudere in anticipo la stagione, dopo essersi recato in Olanda per proseguire il percorso di recupero e provare a rientrare il prima possibile. Una volta valutata l’entità del problema, la società ha però deciso di non forzare i tempi, permettendogli di fermarsi per completare le terapie con maggiore prudenza. Dopo un periodo di riabilitazione, il giocatore è tornato a Torino in tempo per le ultime giornate di campionato, ma nuovi controlli effettuati dallo staff medico hanno portato il club a optare per un ulteriore ritorno in Olanda, così da favorire un recupero totale e permettergli di presentarsi al meglio alla prossima stagione.

Aboukhlal primo a rientrare

A seguito dell’evolversi degli eventi, il Torino, concedendo ad Aboukhlal di considerare conclusa in anticipo la sua prima stagione, si aspetta che il giocatore marocchino sia tra i primi della rosa granata a rientrare al Filadelfia per prepararsi adeguatamente alla nuova annata. Il suo lavoro individuale precederà infatti l’arrivo del resto della squadra, che dopo alcuni giorni di preparazione inizierà il ritiro precampionato. L’obiettivo del club è quello di avviare al meglio il nuovo ciclo tecnico che prenderà forma nella prossima stagione, puntando su una condizione fisica ottimale fin dalle prime fasi della preparazione.