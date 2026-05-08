L’esterno non rientrerà: tornerà nei Paesi Bassi per completare il recupero dopo l’operazione al ginocchio

La stagione di Zakaria Aboukhlal si è chiusa con largo anticipo. L’esterno granata, fermo ormai da quasi tre mesi, ha lasciato nuovamente Torino per fare ritorno in Olanda dopo i problemi fisici che ne hanno compromesso il finale di campionato.

Lunedì il giocatore era presente a Superga insieme alla squadra per la commemorazione del Grande Torino, ma il suo soggiorno in città è durato pochissimo. In accordo con il club, infatti, Aboukhlal è ripartito verso i Paesi Bassi, dove proseguirà il percorso di recupero dopo l’intervento di revisione artroscopica al ginocchio destro effettuato nelle scorse settimane.

Rientro anticipato dalla vacanze

A confermarlo è stato anche lo stesso Roberto D’Aversa: la società ha infatti preferito permettere al calciatore di anticipare la fine della stagione, considerata l’impossibilità di rivederlo in campo nelle ultime gare di campionato.

L’obiettivo resta quello di riaverlo pienamente a disposizione per il ritiro estivo. Per questo motivo il programma concordato prevede un rientro anticipato a Torino rispetto al resto del gruppo, così da iniziare in anticipo la preparazione al Filadelfia e recuperare la miglior condizione fisica.

Lo stop contro il Bologna e il lungo infortunio

L’ultima apparizione stagionale di Aboukhlal risale al match contro il Bologna del 15 febbraio. In quell’occasione l’esterno fu costretto ad alzare bandiera bianca già all’intervallo a causa di un problema muscolare che inizialmente non sembrava particolarmente serio.

Durante il percorso di recupero, però, sono emersi nuovi fastidi al ginocchio destro, lo stesso già operato ai tempi dell’esperienza al Tolosa. Da lì la decisione di intervenire chirurgicamente e uno stop che si è protratto fino alla conclusione anticipata della stagione.