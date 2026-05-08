Il difensore sarà chiamato a contenere Laurienté, uno degli uomini più pericolosi dei neroverdi

Reduce dal ko esterno contro l’Udinese, il Toro si prepara ad affrontare le ultime tre gare di campionato. Archiviato di fatto il discorso salvezza, l’obiettivo dei granata sarà quello di chiudere la stagione nel migliore dei modi e raccogliere indicazioni utili in vista della prossima annata.

Un test significativo, in questo senso, sarà già la sfida contro il Sassuolo di Fabio Grosso, reduce dalle vittorie contro Como e Milan e dal pareggio contro la Fiorentina nelle ultime tre giornate. All’Olimpico Grande Torino andrà così in scena una sfida tra due squadre che hanno ormai poco da chiedere alla classifica, ma che potrà comunque offrire spunti interessanti per valutare l’affidabilità di diversi elementi della rosa.

Il crash test di Marianucci

Tra questi c’è anche Marianucci, chiamato a confrontarsi con un avversario particolarmente insidioso. Il centrale italiano, arrivato in prestito secco dal Napoli, farà ritorno in Campania al termine della stagione. Nonostante ciò, in questo finale di campionato sta trovando spazio complice il forfait di Ismajli, fermato da un infortunio al bicipite femorale.

Contro il Sassuolo, Marianucci dovrà presidiare la zona di centrodestra e contenere uno degli uomini più pericolosi della formazione neroverde: Armand Laurienté.

Gol e tanti assist: la stagione di Laurienté

Il francese, rapido e imprevedibile nell’uno contro uno, rappresenta un cliente scomodo per qualsiasi difensore. Dopo essere stato il capocannoniere della scorsa Serie B con 18 reti, l’esterno ha confermato il proprio valore anche nella stagione del ritorno del Sassuolo in Serie A.

Con una salvezza mai realmente in discussione e l’assenza di Berardi per dodici partite di campionato, gran parte del peso offensivo dei neroverdi è ricaduto proprio sulle spalle del classe 1998, autore fin qui di 6 gol e 9 assist. Per Marianucci sarà quindi una prova importante: il difensore, infatti, non è ancora riuscito a sfruttare pienamente le occasioni ricevute da D’Aversa dal suo arrivo in panchina.