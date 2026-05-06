il Torino di D’Aversa ospita il Sassuolo di Grosso nella 36a giornata di Serie A, ecco dove vedere l’incontro

Reduce dalla sconfitta contro l’Udinese di Runjaic, il Torino si prepara a tornare tra le mura amiche in occasione della 36esima giornata. Venerdì alle ore 20:45 all’Olimpico Grande Torino andrà in scena la sfida contro il Sassuolo di Fabio Grosso, squadra in ottima forma dopo la vittoria contro il Milan.

L’incontro si terrà venerdì 8 gennaio e sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, su Sky al canale 251 e anche su Now tv. Per accedere ai contenuti sarà necessario essere in possesso di un abbonamento.