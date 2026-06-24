La prima stagione al Torino dell’attaccante marocchino è stata segnata da numerosi infortuni che gli hanno sbarrato la strada

Una stagione contrassegnata da infortuni e prestazioni insufficienti, è questo il biglietto da visita di Zakaria Aboukhlal che dovrà essere attentamente valutato dallo staff. Come già detto in precedenza, uno dei primi compiti del nuovo allenatore granata, Ignazio Abate, sarà quello di intervenire in tutte le situazione delicate delle squadra, tra cui quella del marocchino.

Una stagione fatta di infortuni

A testimoniare la complicatezza della sua prima stagione al Torino, nonché la sua prima in Italia, è il numero della gare disputate in stagione: appena 15 in campionato e 3 in Coppa Italia con 0 gol e 0 assist messi a referto. Un rendimento altamente insufficiente a cui si aggiungono le difficoltà riscontrate nel guadagnarsi un posto in campo a causa del cambio di modulo di inizio anno che ha vanificato il suo acquisto come quello dell’altro esterno d’attacco Ngonge. I problemi fisici lo hanno perseguitato per gran parte della stagione, tanto da dover terminare la stagione anzitempo: il marocchino ha, infatti, a causa di un infortunio al ginocchio, ha deciso di recarsi in Olanda per proseguire il percorso di recupero e provare a rientrare in tempo per ultime gare di campionato. Pur riuscendo a fare ritorno in tempo in Italia, nuovi controlli effettuati dallo staff medico hanno portato il club, in comune accordo con il giocatore, a considerare un ulteriore ritorno in Olanda. La stagione di Aboukhlal è, dunque, iniziata male e finita peggio e lo staff medico dovrà valutarlo attentamente.

Lo staff di Abate valuterà il giocatore in ritiro

Seppur sotto esame debbano essere anche le qualità tecnico-tattico del giocatore, non dimostrate nel corso di questa stagione, ciò che richiede maggiore attenzione è la sua condizione fisica. Il giocatore, acquistato a titolo definitivo dal Torino, dovrà comunque lavorare duro fin dal ritiro estivo per cercare di convincere Abate e la società a puntare su di lui.