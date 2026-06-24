I britannici affronteranno la Seleçao di Neymar per dare una forma definitiva alla classifica del gruppo C

Prosegue a vele spiegate il Mondiale dei granata convocati dalle proprie rappresentative nazionali: questa notte sarà il turno della Scozia di Ché Adams che, reduce dalla vittoria su Haiti e dalla sconfitta contro il Marocco, si trova al terzo posto della classifica con 3 punti conquistati nelle precedenti 2 partite. Per Adams un Mondiale ancora abbastanza anonimo, ma la terza partita potrebbe essere la decisiva anche per il percorso personale del 19 granata.

Brasile ostacolo proibitivo

La terza giornata del gruppo C vedrà protagonisti Scozia e Brasile, con la nazionale sudamericana che, a differenza di quanto ci si sarebbe aspettato, rischia di essere costretta a passare come 2^ o 3^ del girone. Il Brasile infatti, in caso di clamorosa sconfitta contro la Scozia e di vittoria (quasi certa) del Marocco contro Haiti), si classificherebbe addirittura terza nel proprio gruppo. Tuttavia, la Seleçao ha tutti i favori del pronostico e parte avvantaggiata sulla carta, in quella che sarà una sfida sicuramente proibitiva per Adams e compagni.

Possibili accoppiamenti ai sedicesimi

Indipendentemente dal risultato della sfida contro il Brasile, la Scozia ha comunque ottime probabilità di passare il turno come migliore terza, dato che difficilmente squadre a 3 punti in classifica rimarranno fuori da questo elenco di “ripescate”. Nel caso in cui la Scozia passi clamorosamente da prima affronterebbe la seconda del gruppo F (quello di Olanda, Giappone, Svezia e Tunisia), nel caso invece in cui arrivi seconda affronterebbe la vincente di quello stesso girone. Nel caso invece di terzo posto è già certo l’avversario dei britannici, ovvero i padroni di casa del Messico che hanno già vinto definitivamente il gruppo A.