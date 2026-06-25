Dopo il Marocco la Scozia perde anche contro il Brasile 3-0. Adams entra solo nel recupero del secondo tempo
Altro ko della nazionale allenata da Clarke che, dopo la sconfitta di 1-0 contro il Marocco, perde anche contro il Brasile 3-0. Dopo soli 7 minuti dall’inizio della gara gli uomini di Ancelotti trovano già il vantaggio con Vinicius, che segnerà altri due gol poco dopo uno dei quali annullato per fallo. Iniziato il secondo tempo, dopo 25 minuti di gioco, arriva il definitivo 3-0 di Cunha che chiude la gara. Che Adams è rimasto in panchina per tutta la gara, l’allenatore scozzese gli ha preferito Shankland, di cui l’attaccante granata prenderà il posto nei minuti di recupero del secondo tempo.
In attesa degli altri risultati, si compromette il cammino della Scozia che è scivolata alla 7a posizione della classifica delle migliori terze (le prime 8 accederanno alla fase a eliminazione diretta) e rischia di terminare qui il proprio Mondiale.