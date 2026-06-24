L’attaccante svedese è stato blindato dalla società granata e sarà uno dei giovani protagonisti del Toro di Abate

Dopo due stagioni di adattamento in prima squadra, Alieu Njie è, ora, pronto ad avere un ruolo da assoluto protagonista. L’attaccante svedese ha mostrato ottime qualità offensive: velocità, dribbling e qualità nell’uno contro uno, tutte doti che non sono state espresse con continuità ma con Abate la storia può cambiare. Ora, l’attaccante è già al lavoro per farsi trovare pronto per la stagione successiva.

Njie, con Abate una chance enorme

La modernità e la sfrontatezza di un allenatore giovane come Ignazio Abate è ciò che serviva al Torino e, soprattutto, a Njie che ha una grande opportunità di esprimersi al meglio durante la prossima stagione. Infatti, l’attaccante svedese è considerato il presente e il futuro del Torino e il rifiuto di alcune offerte da parte di alcuni club europei ne è la prova. Un allenatore con idee moderne e innovative come Abate può essere la chiave della stagione dello svedese che, dopo la positiva conclusione di quella precedente, vuole alzare l’asticella.

Njie è un classe 2005 e, in un calcio sempre più giovane, fa ormai parte dei “grandi” e non può e deve temporeggiare perché la sua occasione è ora. Prima con Vanoli e poi con Baroni e D’Aversa l’attaccante ha avuto modo di crescere e di calarsi nel campionato di serie A ma, ora, il rodaggio è finito e Njie è pronto ad affermarsi.

Un finale di stagione di buon auspicio

Se l’inizio di stagione è stato complicato in termini di spazio concessogli in campo, a parte il gran gol del Bentegodi, il finale di stagione con D’Aversa è stato positivo e, pur non segnando alcun gol, le ultime gare hanno maggiormente messo in mostra il suo talento. incursioni offensive, uno contro uno e una folta presenza in area di rigore, sono queste le qualità mostrate dello svedese che in più occasioni è anche andato vicino al gol. Tuttavia, l’acerbità del ragazzo c’è e alcuni gol falliti come quelli contro il Sassuolo ne sono l’esempio, ma il ragazzo va permesso di sbagliare per poter emergere e, questo, Abate lo sa.