La probabile formazione del Torino in vista della sfida contro il Sassuolo: il parco attaccanti torna a riempirsi, dubbi in mezzo al campo

Il Torino si prepara a vivere la sua terz’ultima giornata di Serie A per questa stagione 2025/26; i granata saranno impegnati nella sfida casalinga contro il Sassuolo, nell’anticipo delle 20.45 del venerdì sera. I neroverdi arrivano dalla super vittoria contro il Milan, dove si sono imposti per 2-0, risultato che ha visto invece sconfitto il Torino nella trasferta di Udine della scorsa settimana. D’Aversa ritrova però tutti i suoi attaccanti, con il recupero di Zapata e Adams e sulla fascia rispunta Pedersen. La brutta partita contro i bianconeri ha però generato dubbi di formazione negli altri reparti, di seguito le possibili scelte di D’Aversa.

In difesa conferma per Marianucci

Dopo la partita di Udine, difensivamente tutt’altro che perfetta, nasce qualche dubbio sulle riconferme in vista del Sassuolo, tuttavia Ismajli è ancora out e lo sarà quanto meno fino al derby. Contro i neroverdi, allora, probabile una riconferma del terzetto Coco-Marianucci-Ebosse, con un Maripan che in settimana non si è allenato come ha detto D’Aversa e che quindi sarà difficile vedere in campo dal 1′. Tra i pali, invece, rimane in pole Paleari, purtroppo non è ancora stato lasciato spazio a Siviero, prospetto interessante per il futuro e fresco di rinnovo di contratto.

Ballottaggio a centrocampo

A centrocampo, altro tasto dolente della trasferta in Friuli, ballottaggio tra Ilkhan e Casadei per chi potrà guadagnarsi una maglia da titolare al fianco di un inamovibile Gineitis. Non c’è un giocatore in vantaggio rispetto all’altro, ma a giudicare dall’avversario e dalla difficoltà di costruzione del gioco avuta contro la squadra di Runjaic, la scelta del turco potrebbe essere la più efficace, nonostante Casadei sia il centrocampista più incisivo in zona gol. Sulle corsie pronti Obrador (insostituibile sulla sinistra) e Lazaro a destra, con Pedersen pronto a subentrare dalla panchina, essendo appena tornato dall’infortunio.

Tutti gli attaccanti a disposizione

In attacco tornano tutti a disposizione per D’Aversa, oltre ai già presenti Simeone, Kulenovic e Njie, riecco anche Ché Adams e Duvàn Zapata. Vista questa ampia disponibilità, lo stesso D’Aversa ha confermato che si potrà tornare a vedere un attacco a due punte. D’Aversa, ha inoltre affermato che potrà finalmente essere la volta di Njie, molto probabilmente affiancato a Vlasic alle spalle del Cholito Simeone, bomber della squadra. Adams e Zapata pronti a subentrare all’evenienza.

La probabile formazione del Torino

Ecco gli undici probabili titolari del Torino di Roberto D’Aversa per la partita contro l’Udinese.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic, Njie; Simeone. A disp. Israel, Siviero, Maripan, Nkounkou, Biraghi, Pedersen, Prati, Casadei, Ilic, Tameze, Adams, Zapata, Kulenovic. All. D’Aversa.

Indisponibili: Anjorin, Ismajli, Aboukhlal.

Squalificati: Nessuno.