I precedenti tra Torino e Sassuolo disputati in Serie A allo Stadio Grande Torino: il bilancio sorride nettamente ai granata

Reduce dal ko esterno contro l’Udinese al Bluenergy Stadium, il Toro cerca riscatto in campionato ospitando all’Olimpico Grande Torino il Sassuolo di Fabio Grosso. Dopo quattro risultati utili consecutivi, i granata sono attesi dalla sfida contro i neroverdi per rialzare subito la testa dopo la sconfitta contro gli uomini di Runjaic, in un finale di stagione che servirà soprattutto a programmare il futuro più che a inseguire obiettivi di classifica.

Decimo in classifica, il Sassuolo di Grosso sta vivendo una stagione tranquilla da neopromossa, con una salvezza mai realmente in discussione. I neroverdi arrivano inoltre da un ottimo momento di forma, avendo battuto Como e Milan e pareggiato contro la Fiorentina nelle ultime tre giornate. Il bilancio dei precedenti casalinghi sorride però nettamente al Torino: nelle undici sfide disputate all’Olimpico Grande Torino, i granata hanno raccolto sette vittorie, un pareggio e tre sconfitte.

La prima vittoria in Serie A

Il 25 agosto 2013 si giocò il primo match nel campionato maggiore tra Torino e Sassuolo. A vincere furono proprio i granata per 2-0, grazie alle reti di Brighi e Cerci. In panchina c’era Gian Piero Ventura.

L’ultimo ko granata

L’ultimo ko granata contro i neroverdi all’Olimpico Grande Torino, nonché l’unico negli ultimi dieci anni, è andato in scena nella stagione 2022/23, il 17 settembre 2022, quando i neroverdi di Dionisi la spuntarono sui granata di Juric – al 93esimo – grazie ad un gol di Augustin Alvarez.

Il rocambolesco 5-3 del 2017

Quello andato in scena il 28 maggio del 2017 è stato un match divertentissimo. Furono ben 5 i gol realizzati nella prima frazione di gioco, con i granata che passarono in vantaggio per tre volte. Prima con Boye, poi con Baselli e De Silvestri. Nel mezzo la doppietta di Defrel, che fissò il risultato sul 3-2 al termine dei primi 45′ minuti di gioco. Nel secondo tempo Iago Falque e Belotti portarono al sicuro il risultato. Inutile il terzo gol di Defrel negli ultimi minuti.