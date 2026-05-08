Ecco quelle che saranno le probabili scelte di grosso per l’imminente sfida contro la squadra di D’Aversa all’Olimpico Grande Torino

La sfida tra Torino-Sassuolo vedrà affrontarsi in campo due squadre sulla carta equilibrate, ma che nelle ultime settimane hanno presentato un rendimento ben diverso.

Il Torino è infatti reduce da una sconfitta pesante contro l’Udinese, dove i granata sono parsi totalmente in balia degli avversari, mentre il Sassuolo ha da poco registrato un importante successo in casa contro il Milan. Per cercare di proseguire con questo trend positivo, Grosso punterà sui suoi uomini migliori, verosimilmente con il modulo del 4-3-3.

Idzes verso l’esclusione, chance per Romagna

A difesa della porta del Sassuolo, Grosso valuterà di dare fiducia a Turati, che nelle ultime due settimane ha registrato due clean sheet consecutivi. L’italiano avrà il compito di guidare il reparto difensivo che sarà composto da Muharemovic, che sta conducendo un’ottima stagione, e Romagna, che scenderà in campo per sostituire Idzes, che difficilmente farà parte della sfida, come specificato da Grosso nel corso della conferenza stampa. Sulle corsie laterali agiranno invece Garcia e Walukiewicz, una vecchia conoscenza granata. Entrambi si sono distinti per uno stile di gioco prettamente contenitivo, e per questo, il loro compito sarà quello di arginare gli inserimenti laterali del Torino.

Matic regista della squadra

A guidare e coordinare le giocate del Sassuolo sarà l’ex Manchester United Matic, che verrà assistito da due mezz’ali di movimento come Thorstvedt e Kone, che hanno già collezionato rispettivamente 3 e 6 gol dall’ inizio del campionato. Nzola sarà in ballottaggio con Pinamonti per il ruolo da centro avanti, ma verosimilmente sarà quest’ultimo ad avere la maglio. Sulle fasce agiranno invece Laurientiè, il secondo miglior assistman del campionato, e Volpato. Berardi resta a rischio.

La probabile formazione del Sassuolo

Ecco i probabili undici di partenza a cui si affiderà grosso per la sfida contro il Torino:

Probabile formazione Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Garcia; Kone, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurientiè. A disp: Muric, Santalino, Zacchi, Idzes, Coulibaly, Doig, Pedro Felipe; Frangella, Vranckx, Iannoni, Berardi, Lipani, Moro, Nzola. Allenatore: Grosso

Squalificati: Fadera