Ecco i giocatori convocati dagli allenatori D’Aversa e Grosso per Torino-Sassuolo, la sfida valida per la 36a giornata di campionato

Torino e Sassuolo scenderanno in campo venerdì 8 maggio alle 20.45 per tentare di portare a casa i tre punti in palio.

La formazione granata dovrà cercare di risalire dopo il recente risultato negativo ottenuto contro l’Udinese, mentre il Sassuolo cercherà di dare seguito alla convincente vittoria ottenuta contro il Milan. L’incontro tra le due formazioni potrà essere deciso anche dai singoli episodi, e per questo sarà fondamentale l’apporto che saprà dare ogni giocatore. D’Aversa intanto recupera Adams, Zapata e Pedersen, mentre restano ancora out Aboukhlal (stagione finita), Ismajli e Anjorin. Ecco chi saranno i convocati delle due squadre.

I convocati di D’Aversa

Portieri: Israel, Paleari, Siviero

Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen

Centrocampisti: Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Prati, Savva, Tameze, Vlasic

Attaccanti: Adams, Gabellini, Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata

I convocati di Grosso

In attesa di comunicazione