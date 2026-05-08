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Il tecnico del Sassuolo ha commentato così la disfatta arrivata al termine di una partita combattuta disputata contro il Torino

Grosso ha commentato così la prestazione della sua squadra contro il Torino: “Nel primo tempo ci sono state tante occasioni e tanti errori. Nella ripresa siamo stati bravi ad andare in vantaggio, abbiamo avuto un blackout in cui abbiamo commesso delle ingenuità che ci sono costate care. Peccato perché siamo venuti per provare a fare risultato ma abbiamo trovato una squadra che è riuscita a metterci in difficoltà. Volpato deve crescere di continuità, ha caratteristiche importanti. Abbiamo sofferto, peccato perché eravamo stati bravi ad incanalarla nei giri giusti ma poi non siamo riusciti a concretizzare. Eravamo venuti per provare a continuare il nostro cammino ma ci siamo dovuti scontrare contro le qualità degli avversari. Sono contentissimo di quello che abbiamo fatto, ma oggi gli avversari sono stati bravi“.

Fabio Grosso, head coach of US Sassuolo, pose for a photo with Roberto D’Aversa, head coach of Torino FC, prior to the Serie A football match between Torino FC and US Sassuolo.

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ultimo aggiornamento: 08-05-2026

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Scimmionelli
Scimmionelli
6 giorni fa

Oh ma che strano! Dall’esatto momento in cui il Toro la ribalta in 5′, non si legge piu’ nessuno, tranne il buon Non sara’ mica che di solito il sito e’ popolato solo da tordi infiltrati e da asini che ragliano al loro comando? ??

leftwing
leftwing
6 giorni fa

Bravo allenatore e uomo cortese.

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