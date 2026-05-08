Il tecnico del Sassuolo ha commentato così la disfatta arrivata al termine di una partita combattuta disputata contro il Torino

Grosso ha commentato così la prestazione della sua squadra contro il Torino: “Nel primo tempo ci sono state tante occasioni e tanti errori. Nella ripresa siamo stati bravi ad andare in vantaggio, abbiamo avuto un blackout in cui abbiamo commesso delle ingenuità che ci sono costate care. Peccato perché siamo venuti per provare a fare risultato ma abbiamo trovato una squadra che è riuscita a metterci in difficoltà. Volpato deve crescere di continuità, ha caratteristiche importanti. Abbiamo sofferto, peccato perché eravamo stati bravi ad incanalarla nei giri giusti ma poi non siamo riusciti a concretizzare. Eravamo venuti per provare a continuare il nostro cammino ma ci siamo dovuti scontrare contro le qualità degli avversari. Sono contentissimo di quello che abbiamo fatto, ma oggi gli avversari sono stati bravi“.