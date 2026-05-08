Il norvegese ha realizzato il suo primo gol in Serie A, la rete gli ha permesso di completare la rimonta del Torino

Pedersen ha commentato così la prestazione del Torino contro il Sassuolo: “Sono molto felice per il mio primo gol, ci ero già andato vicino ed ero di rientro da un infortunio, quindi sono contento di aver aiutato la squadra”. L’esterno del Torino è risultato decisivo: entrato dalla panchina, il norvegese ci ha messo solo 11 minuti a siglare la rete del 2-1, che ha portato ai granata i tre punti.