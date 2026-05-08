Il Cholito ha commentato così la vittoria ottenuta in casa davanti ai propri tifosi contro un avversario competitivo

Simeone ha commentato così il successo ottenuto contro il Sassuolo, parlando dei gol personali nell’ultimo periodo: ” E’ anche vero che sono stato due volte infortunato, ho perso un pò il fisico e non è stato facile, però quando stavo ripartendo mi sentivo bene e sono contento di aver aiutato questa squadra che se lo merita”. Ha poi proseguito parlando del rendimento della squadra con l’arrivo di D’Aversa e del gol di Pedersen: “Sono contento per lui, perché il mister ha detto durante tutta la settimana che i quinti devono chiuderla, è capitato a lui come è capitato a Njie, però sono contento per lui perchè lavora, perchè lavoriamo tutti. Spero che oggi sia l’inizio di tanti gol”.