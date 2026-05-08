Le pagelle di Torino-Sassuolo: i granata hanno ripreso la gara da una situazione di svantaggio grazie alle forze fresche messe in campo

PALEARI 5.5: Si fa trovare subito pronto nei primi minuti, respingendo la conclusione di Volpato. Chiude il primo tempo mantenendo la porta inviolata grazie anche a un paio di interventi sicuri. Sul gol del Sassuolo viene sorpreso fuori posizione, ma sulla conclusione ravvicinata degli avversari avrebbe potuto fare ben poco.

MARIANUCCI 5: Rendimento altalenante visto anche l’avversario costretto ad affrontare. Tiene botta a Laurientiè ma non sempre lo argina, riceve infatti la prima ammonizione per un fallo su di lui.

COCO 5: Chiamato ancora una volta a guidare la difesa ma non riesce a coordinare bene il reparto. Pochi interventi per lui e poche possibilità per impostare: gara anonima.

EBOSSE 6: Si perde la marcatura di Volpato verso il 15′, ma poi recupera con un buon intervento nel centro dell’area. Nella ripresa commette qualche errore superficiale ma recupera realizzando un ottimo assist per Simeone.

LAZARO 5: Prova condita da qualche cross interessante verso l’area avversaria, ma gli errori commessi finiscono per pesare sulla sua prestazione. Decisamente superficiale la marcatura su Thorstvedt in occasione del gol che ha sbloccato l’incontro, con il centrocampista del Sassuolo libero di colpire da posizione ravvicinata. Per l’esterno granata un’altra gara sottotono. (st 15′ PEDERSEN 7: Entra subito cercando di rianimare la squadra con una potente conclusione che viene però deviata. Al 27′ realizza la sua prima rete in Serie A, la stessa che ha permesso al Torino di passare in vantaggio).

PRATI 5.5: Prestazione anonima in mediana: prova a impostare ma fatica a trovare il varco giusto. Ottimo il suo filtrante per Simeone ma resta l’unico acuto della sua prestazione. L’ammonizione compromette ancora di più il suo rendimento (st 23′ ILKHAN 5,5: Ha sui piedi la grande occasione per chiudere la partita sul 3-1, ma a porta praticamente vuota non riesce a indirizzare con precisione il colpo di testa, complice anche la pressione del difensore avversario.)



GINEITIS 6: Gara complicata per il lituano, si fa però vedere in fase offensiva e chiude bene in scivolata la ripartenza del Sassuolo nella prima frazione. Tanta corsa e sacrificio in fase di ripiegamento, svolge un ruolo prezioso per la squadra ma non risalta però in fase di costruzione.

OBRADOR 6: Solita gara di spinta, buona l’intesa con Njie ma non riesce a sfruttare le sue caratteristiche per creare seri pericoli. Nella ripresa continua il suo lavoro di routine commettendo però un errore banale regalando il possesso agli avversari, prestazione comunque sufficiente per lo spagnolo. (st 41′ NKOUNKOU 5.5: Entra con voglia ma riceve un ammonizione dopo pochi istanti dal suo ingresso. Effettua una potente conclusione verso la porta di Muric ma non riesce a trovare la rete)

VLASIC 6,5: Corre in tutti i settori del campo, cerca di aiutare la squadra come può in una sfida equilibrata. Passa in sordina nelle azioni costruite del Torino ma fa sempre la scelta giusta che permette ai granata di rendersi pericolosi

NJIE 6: Primo tempo positivo: mette freschezza e rapidità al servizio della squadra, creando più di un problema alla difesa avversaria. Gli manca però il guizzo decisivo per trovare la rete del vantaggio nelle occasioni avute. Nella ripresa cala e viene sostituito senza riuscire a incidere nuovamente sulla partita. (st 15′ ZAPATA 6,5: Entra per dare nuova linfa all’attacco granata e il suo impatto sulla partita è immediato. Serve l’assist vincente per Pedersen, contribuendo a riaccendere il Torino dopo l’iniziale svantaggio. Garantisce peso e presenza offensiva, sfiorando anche il secondo assist in occasione del colpo di testa di Ilkhan terminato alto.)



SIMEONE 7: Va incontro ai compagni per sostenerli nella manovra di impostazione. Quando chiamato in causa protegge bene palla e smista bene il gioco, poche occasioni per lui. Segna la rete del pareggio dimostrandosi ancora una volta decisivo (st 41′ KULENOVIC SV: Entra ma non riesce a incidere, pochi palloni a disposizione, partecipa alle manovre di contenimento).

D’AVERSA 6,5 : Dopo un primo tempo combattuto, riesce a rimettere in carreggiata la squadra grazie ai cambi della ripresa, decisivi nell’azione che porta al gol del 2-1. Positive le scelte del tecnico granata, bravo a leggere la partita e a guidare il Torino nei momenti chiave del match.