Sintesi e commento di Torino-Sassuolo, sfida alle 20.45: i granata passano in svantaggio ma poi la recuperano con i cambi

Dopo un primo tempo equilibrato, le due squadre sono rientrate dagli spogliatoi con maggiore intensità. Il Sassuolo è partito forte trovando la rete di Thorstvedt, ma i cambi effettuati da D’Aversa hanno permesso al Torino di rientrare in partita. Zapata ha dato nuovo peso all’attacco e ha servito anche l’assist per Pedersen, che ha firmato il suo primo gol in Serie A, il secondo dei granata dopo la rete di testa di Simeone.



Torino-Sassuolo, la sintesi del primo tempo

Dopo aver iniziato la partita mantenendo saldamente il possesso del pallone, il Torino si è fatto sorprendere dalla prima azione del Sassuolo: al 2’, infatti, è arrivata anche la prima conclusione verso la porta difesa da Paleari. Al 10′ è arrivata la prima conclusione del Torino verso la porta: bella giocata personale di Gineitis conclusasi con il tiro in porta, bloccato però facilmente dal portiere. Al 12′ il Torino ha sfiorato il gol dagli sviluppi di un calcio d’angolo dove i granata sono riusciti ad anticipare tutti prendendo però la traversa. Pochi secondi più tardi Njie, dopo aver sfiorato il gol, manca il giusto impatto con il pallone e non riesce a concludere verso la porta da pochi passi. Al 15′ Pinamonti spreca una colossale occasione sparando alta la conclusione verso la porta praticamente scoperta del Torino. Verso il 29′ il Torino sembra essere vicino a spezzare il sostanziale equilibrio finora mostrato ma Lazaro commette un errore banale che impedisce ai granata di proseguire il contropiede. Al 31′ Njie sfiora una buona opportunità per andare alla conclusione ma il controllo sbagliato termina così in anticipo l’azione del Torino. Al 44′ Simeone sfiora un eurogol tentando la rovesciata verso la porta del Sassuolo. L’arbitro ha però interrotto l’azione per un fallo di Lazaro Dopo un inizio difficile la squadra di D’Aversa ha chiuso il primo tempo con maggiore intensità, tuttavia non abbastanza per trovare la rete del vantaggio.

Torino-Sassuolo, la sintesi del secondo tempo

Al 6′ Marianucci rimedia la prima ammonizione della partita per aver tentato di fermare Laurientiè in maniera irregolare. Pochi istanti più tardi il Sassuolo è passato in vantaggio grazie alla rete di Thorstvedt, che in mezzo all’area è riuscito a sorprendere la difesa del Torino. Due minuti più tardi il Torino prova a trovare la parità con una conclusione potente di Gineitis che termina però abbondantemente alta. Al 16’ Prati pesca bene in area Simeone che, tutto solo al momento del colpo di testa, centra però la traversa: la seconda colpita dai granata nel match. Gli ingressi di Pedersen e Zapata al 15’ della ripresa restituiscono energie al Torino, che intorno al 20’ torna a spingere con maggiore continuità. Al 21’, infatti, arriva il gol del pareggio firmato da Simeone: ottimo l’assist di Ebosse per il Cholito, che nel cuore dell’area di rigore trova la rete di testa. Il Torino la ribalta con i cambi: al 27’ il cross di Zapata pesca in area Pedersen che a porta vuota riesce a realizzare il gol del 2-1 per i granata. Dopo il pressing offensivo del Torino, verso il 35’ il Sassuolo è tornato a farsi sentire con una serie di tentativi che non hanno però realmente impensierito Paleari. Zapata verso il 40′ sfiora il secondo assist della sua gara per Ilkhan, che non è però riuscito a centrare la porta con il suo colpo di testa. Il Torino porta a casa tre punti preziosi al termine di una gara combattuta e contro un avversario in ottima forma.