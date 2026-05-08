Le parole del difensore granata dopo la vittoria, 2-1, sul Sassuolo: ecco l’analisi di Ebosse

Così Ebosse ha commentato e analizzato la vittoria del Torino sul Sassuolo: suo l’assist a Simeone, valso il momentaneo pareggio prima della rete di Pedersen.

La conferenza stampa

Come hai visto la partita?

“Nel primo tempo abbiamo iniziato forse troppo piano, abbiamo avuto occasioni e non abbiamo fatto gol. Poi siamo entrati meglio nel secondo tempo, dopo il gol abbiamo spinto e siamo contenti di aver vinto contro una squadra forte”.

Sei arrivato a gennaio senza clamore: ti aspettavi di giocare così tanto?

“Nessuno se lo aspettava che arrivassi al Toro, giocavo poco, io ho sempre creduto in me, sono contento di dimostrarlo, non mi sento ancora al 100% ma mi sento sempre meglio partita dopo partita”.

Quanto è stata importante la fiducia del gruppo squadra?

“Un buon gruppo questo, mi ha sempre aiutato il mister e lo stesso hanno fatto i miei compagni”.

Perché a Verona è andata così e non giocavi?

“Non lo so, dovete chiedere al mister Zanetti, io stavo bene e non avevo problemi, ero sempre in panchina, oggi mi sento bene, il mister mi dà fiducia, per gli obiettivi del Verona forse prendevo troppi rischi, forse per quello non giocavo, oggi gioco e non è detto che poi io con un altro allenatore possa giocare”:

Come vedi il futuro? Il Torino ti riscatterà?

“Io mi sento bene, ho ancora un contratto di un anno con l’Udinese e qui ho un diritto di riscatto, so che sono contenti di me, do il massimo e lo farò e poi quando parleremo troveremo la migliore soluzione”.

Che peccato non vedere i tifosi in casa

“Non ho vissuto la prima parte di stagione, qui ho vissuto sempre senza i tifosi in casa, noi cercheremo di prendere il massimo dei punti e di dare il meglio, i tifosi anche se non sono qui sono davanti alla tv, per loro dobbiamo fare il massimo”.

Ti piacerebbe essere qui con D’Aversa anche il prossimo anno?

“Io spero che possa restare, lo spero per tutti, non decido io però..ora sto tornando al meglio e la prendo come una rinascita”.

Come è cambiato il lavoro con D’Aversa?

“Io con Baroni ho fatto solo due settimane, la differenza c’è ma è cambiata la mentalità, lo stile di gioco, tutti ci divertiamo in campo ma si vede anche quando perdiamo, perché cerchiamo di dare il massimo, D’Aversa ha salvato il Toro e per lui anche vogliamo finire nel miglior modo possibile”.