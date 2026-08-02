Le formazioni ufficiali della sfida di Turf Moor tra Burnely e Torino: in attacco il Cholito, Ismajli in panchina
Una difesa inedita: in campo il Torino schiererà subito Comert e Comuzzo con Coco, sulla trequarti c’è Vlasic mentre in mezzo al campo è confermato il giovane Luongo.
Ecco la formazione del Torino:
BURNLEY: Weiss, Walker, Ekdal, Humphreys, Pires, Raghouber, Hannibal, Laurent, Edwards, Larsen, Flemming. All, Hayen.
TORINO (3-4-2-1): Paleari; Coco, Comuzzo, Cömert; Dembélé, Gineitis, Luongo, Cacciamani; Njie, Vlasic; Simeone. A disp. Mascardi, Cereser, Biraghi, Ismajli, Carrascosa, Bianay Balcot, Aboukhlal, Oristanio, Casadei, Pellini, Fitz-Jim, Gabellini, Kulenovic, Adams. All. Abate.
E vai!!! Difesa Co-Co-Co 💗💗💗
Basta davvero poco per far felice un ebete come te…. addirittura con i cuoricini, come i bimbi minkia. Ma invece per il ritorno è previsto il carro dei vincitori?
Per te c’e’ il carro dei rosicatori. A traino asini