Torino-Sassuolo, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Reduce dal ko esterno contro l’Udinese di Kosta Runjaic, il Torino di D’Aversa si prepara ad ospitare il Sassuolo di Fabio Grosso in occasione della 36a giornata si Serie A. Archiviato di fatto il discorso salvezza, l’obiettivo dei granata sarà quello di chiudere la stagione nel migliore dei modi e raccogliere indicazioni utili in vista della prossima annata. All’Olimpico Grande Torino andrà così in scena una sfida tra due squadre che hanno ormai poco da chiedere alla classifica, ma che potrà comunque offrire spunti interessanti per valutare l’affidabilità di diversi elementi della rosa.

Torino-Sassuolo: il prepartita

Ore 20.03 Tocca al resto della squadra granata: i calciatori del Torino sono ora in campo per il riscaldamento

Ore 19.55 Inizia il riscaldamento per i portieri del Torino: Paleari, Israel e Siviero vanno a scaldarsi sotto una Curva Maratona praticamente vuota. Poco dopo ecco in campo anche i portieri del Sassuolo.

Ore 19:30 Si attende l’inizio del riscaldamento per Torino e Sassuolo

Ore 19:20 Entrambi i pullman delle squadre sono da poco arrivati al Grande Torino

Ore 18.45 Mancano due ore al fischio d’inizio di Torino-Sassuolo, l’incontro che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino. Tra poco i pullman delle due squadre arriveranno allo stadio e subito dopo inizieranno i soliti riti di preparazione in attesa dell’inizio della gara. La ricognizione sul campo, poi il riscaldamento che precederà il fischio del direttore di gara. Anche per oggi è prevista la contestazione da parte della Curva Maratona, che sarà tuttavia l’ultima stagionale in vista del derby della Mole.

Torino-Sassuolo: le formazioni ufficiali

Torino (3–4-1-2): Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Njie, Simeone. A disp. Israel, Siviero, Ilkhan, Ilic, Maripan, Pedersen, Kulenovic, Adams, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Savva, Gabellini, Zapata. All. D’Aversa.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Lipani, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Coulibaly; Volpato, Pinamonti, Laurientè. A disp.Satalino, Zacchi, Nzola, Berardi, Romagna, Garcia, Moro, Frangella, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe, Kone. All. Grosso.

Torino-Sassuolo: dove vedere la partita in tv e streaming

Torino-Parma in diretta sarà trasmessa da DAZN e SKY. Sarà possibile seguire in streaming la partita attraverso Smart Tv, tablet e dispositivi abilitati, se in possesso di abbonamento.

Torino-Sassuolo: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 20.45