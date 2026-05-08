Le formazioni ufficiali di Torino-Sassuolo di Serie A: D’Aversa sceglie Prati al posto di Ilkhan, nel Sassuolo Berardi parte dalla panchina
Quando manca poco meno di un’ora al fischio di inizio di Torino-Sassuolo sono state diramate le formazioni ufficiali del match. Nel Torino D’Aversa conferma Njie dal primo minuto mentre a centrocampo si affida a Prati con Ilkhan pronto a subentrare, eventualmente, a partita in corso. Per il Sassuolo, invece, confermata la presenza di Berardi che, tuttavia, partirà dalla panchina. Di seguito le formazioni ufficiali.
Torino-Sassuolo, le formazioni ufficiali
Torino (3–4-1-2): Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Njie, Simeone. A disposizione: Israel, Siviero, Ilkhan, Ilic, Maripan, Pedersen, Kulenovic, Adams, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Savva, Gabellini, Zapata. Allenatore: D’Aversa.
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Lipani, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Coulibaly; Volpato, Pinamonti, Laurientè. A disposizione: Satalino, Zacchi, Nzola, Berardi, Romagna, Garcia, Moro, Frangella, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe, Kone. Allenatore: Grosso.