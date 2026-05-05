Il 7 granata è stato sottoposto a un intervento in artroscopia ad Amsterdam che lo ha tenuto lontano da Torino per quasi un mese

Aboukhlal è tornato a presenziare al Filadelfia dopo quasi un mese dall’ultima volta. L’attaccate marocchino ha dovuto fare i conti con una forte contusione al ginocchio subita in allenamento lo scorso febbraio, che lo ha tenuto e lo tiene tutt’ora fermo ai box. Pertanto, lo scorso mese la società ha comunicato che il calciatore si sarebbe sottoposto a ulteriori accertamenti al ginocchio ad Amsterdam, in Olanda. Il marocchino è tornato nella giornata di ieri riuscendo a presenziare alla commemorazione sul colle di Superga e, ora, punta a ritagliarsi uno spazio in questo finale di stagione, cercando di convincere D’Aversa con il quale non ha mai esordito.

Lo scorso 15 febbraio l’ultima apparizione di Aboukhlal

L’ultima volta in cui l’ex Tolosa ha messo piede in campo risale a poco meno di due mesi fa, quando i granata di Baroni collezionavano la 4a sconfitta in 6 gare disputate. E’ la partita contro il Bologna, una squadra in piena crisi di risultati che fa visita al Torino il quale, fedele a un copione già visto, invece di approfittarne le da modo di riprendersi. Il Toro perde 2-1 e Aboukhlal viene sostituito dopo un solo tempo di gioco, non vedendo più, da li in avanti, il campo.

Ancora nessun minuto di gioco con D’Aversa

Da quando D’Aversa è alla guida della squadra granata, per ovvi motivi, Aboukhlal non ha mai esordito e dal suo lato di campo si è guadagnato la titolarità fissa Obrador. Dopo il sorprendente impatto del marocchinp nel ruolo di esterno, durante lo scorso gennaio, sembrava essere diventato a tutti gli effetti un’arma in più per i granata, salvo poi infortunarsi. Ora, proverà a recuperare per poter guadagnarsi i primi minuti con D’Aversa.