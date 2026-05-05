I neroverdi, freschi della vittoria contro il Milan, si apprestano a preparare la sfida del Grande Torino con qualche acciacco

Il Sassuolo di Fabio Grosso, uscito vincente dalla sfida casalinga contro il Milan, si appresta a preparare la sfida del Grande Torino fissata venerdì alle ore 20:45. L’allenatore dei neroverdi dovrà fare i conti con gli infortuni di Berardi e Idzes, usciti malconci dalla sfida contro i rossoneri. Il difensore ha dovuto alzare bandiera bianca dopo solo 40′ di gara per un problema al piede destro, mentre il 10 dei neroverdi è stato sostituito al 59′ per noie fisiche. Per entrambi si attendono gli esami strumentali nelle prossime ore.