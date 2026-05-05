Con Ismajli ancora in forte dubbio, prende quota il duello tra Maripan e Marianucci per un posto da titolare in difesa

Dopo l’infortunio muscolare rimediato da Ismajli in allenamento, prima della sfida di Udine, si riaccende il duello tra Marianucci e Maripan. In occasione della gara contro l’Udinese, il ballottaggio tra i due difensori è stato vinto da Marianucci che è andato a posizionarsi come terzo di destra, con Coco centrale difensivo ed Ebosse terzo di sinistra. Una scelta che, però, non ha dato grandi risultati vista la sconfitta e la prestazione insufficiente del reparto. Tuttavia, questo duello non è una novità, infatti, in occasione della gara di Cremona è stato scelto Maripan come sostituto di Ismajli (espulso per diffida) e il risultato è stato un clean sheet.

Contro il Sassuolo rimane tutto aperto

Dopo la prestazione insufficiente del terzetto difensivo granata a Udine, sarà possibile vedere qualche cambiamento. Escludendo Ebosse, a oggi il titolare fisso a sinistra, rimangono in dubbio Coco, Marianucci e Maripan per completare il reparto. I primi due non hanno dato alcuna garanzia nell’ultimo turno di campionato, soprattutto il 23 granata, reo di aver perso un pallone sanguinoso all’altezza della propria area di rigore che ha dato il via all’azione del vantaggio bianconero nei minuti finali del primo tempo.

La prova di Marianucci

L’ex Empoli apparso, anche lui, disattento e poco lucido in fase difensiva, si è fatto vedere nella trequarti avversaria senza mai riuscire a incidere e sbagliando diversi cross invitanti. In virtù di tutto ciò, Maripan scalda i motori in vista del prossimo turno di campionato che vedrà far visita una squadra in grande forma come il Sassuolo. In particolare ci saranno due clienti ostici come Nzola e Pinamonti, contro i quali servirà tutto ciò che non si è visto a Udine, la massima attenzione.