I due attaccanti del Torino, approfittando dell’assenza dei propri compagni di reparto, potrebbero contendersi una maglia da titolare

Nell’ultima trasferta disputata contro l’Udinese, D’Aversa ha deciso di puntare su un reparto offensivo con una sola punta, con Vlasic a supporto sulla trequarti.

Questo esperimento tuttavia, è fallito clamorosamente, dal momento che contro i friulani i granata non sono mai riusciti a rendersi pericolosi. Nella prossima sfida interna contro il Sassuolo, è verosimile pensare che il tecnico tornerà a puntare nuovamente su un reparto offensivo composto da due punte, e vista l’assenza di Zapata e Adams, Njie e Kulenovic potrebbero contendersi una maglia da titolare.

Gli infortuni accendono il ballottaggio

Vista l’incertezza sul recupero di Zapata e Adams, Njie e Kulenovic, nel corso delle sedute di allenamento settimanali, dovranno cercare di fare gli straordinari per convincere D’Aversa a puntare con decisione su di loro per sostituire due riferimenti fondamentali della squadra. Con Simeone, il colombiano e lo scozzese si sono a lungo alternati come coppie di riferimento nel corso della stagione, ma nelle ultime giornate di campionato anche lo svedese e il croato faranno il possibile per cercare di chiudere al meglio la stagione da protagonisti.

Njie si gioca le sue carte

Nonostante l’assenza di due giocatori importanti, D’Aversa nelle ultime settimane del campionato potrà comunque continuare a contare con fiducia su Simeone. Il Cholito è infatti il miglior realizzatore della rosa granata e, proprio per questo motivo, difficilmente il tecnico deciderà di privarsene. Per completare il reparto offensivo sarà quindi disponibile un solo posto e Kulenovic e Njie saranno i principali contendenti per una maglia da titolare. Nel corso della stagione il croato ha avuto complessivamente più spazio, ma, alla luce anche dell’ultima prestazione positiva dello svedese, non è da escludere che D’Aversa possa valutare di concedere una chance al giovane granata dal primo minuto, dopo l’ultima opportunità arrivata contro l’Inter in Coppa Italia.

Sandro Kulenovic of Torino FCù





