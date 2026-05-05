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In occasione della sfida giocata ieri tra River Plate e Atletico Tucuman, è stato reso omaggio al Grande Torino

Durante la gara disputata ieri tra River Plate e Atletico Tucuman, i tifosi dei padroni di casa hanno dato l’ennesima prova del legame indissolubile che perdura da anni con il club granata. Nei minuti iniziali della sfida è apparsa nella curva del River Plate una bandiera raffigurante un Toro su uno sfondo bianco e rosso con la scritta “Eterna Amicizia”. Una bandiera celebrativa della memoria del Grande Torino e di un’amicizia eterna che dura da 77 anni.

Ecco il video:

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ultimo aggiornamento: 05-05-2026

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Filippo Bull
Filippo Bull
35 minuti fa

Eterna Amistad ❤️🤍🐂🤝

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