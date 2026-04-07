L’esterno, fuori da quasi due mesi, è volato in Olanda dove si è sottoposto a un intervento

Attraverso i propri canali ufficiali, il Torino ha comunicato che Aboukhlal sottoposto a nuovi accertamenti al ginocchio in Olanda, ad Amsterdam. Il giocatore, si legge, “è stato sottoposto a revisione artroscopica del ginocchio destro in esiti di evento traumatico contusivo. L’intervento è stato eseguito ad Amsterdam, in Olanda, dal dottor Bas Pijnenburg alla presenza dello staff medico del Torino”. Aboukhlal ha già iniziato il percorso riabilitativo, la prognosi verrà definita nelle prossime settimane secondo l’evoluzione clinica.

Quasi due mesi lontano dal campo

Al 15 febbraio risale l’ultima apparizione di Aboukhlal. Da allora, l’esterno di centrocampo – fuori per una contusione al ginocchio rimediata in allenamento – non è più stato a disposizione. Sono passati quasi due mesi dall’inizio del suo recupero, e Aboukhlal non ha ancora avuto la possibilità di scendere in campo sotto la direzione tecnica di D’Aversa.

Zakaria Aboukhlal of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and Udinese Calcio.



