Il difensore italiano sta attraversando una stagione difficile, ma con il nuovo mister può tentare di ritrovare minutaggio

La parentesi di Biraghi al Torino non si sta rivelando positiva quanto previsto, anche a causa di una prima parte di stagione difficile dovuta a numerose panchine e mancate convocazioni.

Il difensore dopo essere arrivato la scorsa stagione per ricoprire il ruolo di titolare è ora precipitato nelle gerarchie, con appena 11 presenze stagionali. L’ultima apparizione dell’ex viola risale al 10 gennaio, quando il giocatore fu protagonista di una prestazione negativa contro l’Atalanta, che approfittò di un suo errore per segnare il gol del 2-0. Da allora Biraghi ha collezionato solo panchine, ma con l’arrivo di D’Aversa il suo futuro nelle prossime uscite potrebbe cambiare

Biraghi punta a risalire le gerarchie

L’attuale allenatore del Torino al termine della sfida contro il Pisa ha infatti rivelato di avere in grande considerazione Biraghi, e che verosimilmente avrà spazio nelle prossime giornate: “Non sono ancora riuscito a far giocare Biraghi che sta dando tanto in allenamento insieme a tanti altri ragazzi”. D’Aversa ha infatti condiviso che con i recenti risultati positivi, diversi giocatori avranno più spazio per giocare sul campo: “Quando ci sono i risultati ci sono sempre più possibilità di dare più spazio a tutti“. Il Torino nelle ultime settimane sembra aver ritrovato un suo equilibrio in campo, ma a seguito delle ultime dichiarazioni non è quindi escluso che entro il termine del campionato si potrà assistere a un reinserimento di altri giocatori.

Possibile concorrenza in difesa

Biraghi con Baroni nel corso della stagione ha spesso lavorato per poter agire come braccetto di difesa nel 3-5-2. Sebbene abbia giocato per anni come terzino alla Fiorentina, al Torino, l’italiano potrebbe tornare invece a competere nella linea difensiva vista anche la presenza di diversi giocatori sulle corsie laterali. L’obiettivo di Biraghi da qui al termine della stagione sarà quindi quello di proseguire sull’andamento che sta mostrando in allenamento per cercare di ritrovare una presenza in campo che manca da quasi tre mesi.