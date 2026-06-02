Con il termine del campionato il valore delle diverse squadre di Serie A è mutato: il Torino ha registrato un calo significativo

Il campionato di Serie A 2025/2026 ha regalato numerose sorprese, con diverse squadre protagoniste di percorsi ben oltre le aspettative iniziali. Al termine della stagione, sono state elaborate le stime relative alla variazione del valore delle rose dei club, evidenziando quali società hanno registrato la crescita più significativa e quali, invece, hanno visto diminuire il proprio patrimonio tecnico.

Secondo Transfermarkt infatti, solamente 9 squadre del campionato hanno assistito ad un aumento del proprio valore, mentre le restanti 11 hanno invece registrato un calo significativo. Il Torino rientra nella seconda categoria, grazie al bilancio passivo di 38 milioni che la rende la settima squadra ad aver registrato un calo maggiore.

Como in crescita, Napoli in discesa

Tra i dati più significativi risaltano l’incremento di 137 milioni che ha registrato il Como nel corso della stagione, e il decremento di 100 milioni segnalato in casa Napoli, dati che rendono le due società rispettivamente la più in crescita e la più in difficoltà. Juventus e Inter seguono i partenopei con un calo di 83 milioni e di 61, mentre Roma e Cagliari si posizionano nel podio delle squadre più in crescita. I giallorossi hanno infatti registrato un aumento di 76 milioni, contro i 71 degli isolani.

La classifica generale in termini di valore rosa

Nonostante il calo registrato nell’ultima stagione, l’Inter si conferma la squadra con la rosa più preziosa della Serie A, attestandosi a quota 647 milioni di euro. Alle sue spalle completano il podio Juventus e Roma, con un valore complessivo rispettivamente di 500 e 466 milioni.

Nella parte alta della classifica trovano spazio anche Milan, Atalanta, Napoli, Como, Bologna, Fiorentina e Lazio, a conferma del grande equilibrio presente nel campionato. Più indietro si posizionano Sassuolo, Parma, Udinese, Cagliari e Genoa, che precedono il Torino: i granata occupano il 16° posto con una valutazione complessiva di 127 milioni di euro.

Nelle ultime posizioni della graduatoria, invece, il Pisa si colloca davanti al Lecce, fermo a 89 milioni di euro. Chiudono la classifica Verona e Cremonese, le cui rose sono stimate rispettivamente in 81 e 66 milioni di euro.