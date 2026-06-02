Il pagellone finale di Cristiano Biraghi: l’esterno del Torino ha giocato pochissimo e ha fatto una stagione da comparsa

Tempo di giudizi finali in casa Torino dopo il termine della stagione 2025/2026. In questa stagione deludente, molti giocatori hanno deluso finendo ai margini della rosa granata. Uno di questi è senza ombra di dubbio Cristiano Biraghi. Una stagione da comparsa quella del numero 34 del Torino, che ha giocato molto poco e che a gennaio non ha trovato sistemazione in altre squadre. Non è mai stato un titolare e quando è stato chiamato in causa non ha soddisfatto le aspettative, basate soprattutto sull’esperienza.

Una stagione con tante ombre

Stagione partita con il piede sbagliato, durante l’allenamento al Filadelfia la risposta ad un piccolo tifoso non è andata giù ai tifosi granata. Era il 24 luglio del 2025. Inizialmente si poteva pensare fosse lui il titolare a sinistra, ma poi è arrivato Nkounkou ad insidiarlo e Lazaro, Aboukhlal e Obrador hanno giocato più di lui a sinistra. A gennaio Petrachi aveva chiaramente detto che il giocatore era sul mercato. Ma non ha trovato squadra e quindi è rimasto al Torino, dove in alcune partite non è stato nemmeno convocato. In totale 15 partite, 14 in Serie A e 1 in Coppa Italia. 0 gol, 0 assist. Pochi i minuti a disposizione. La peggior partita in assoluto quella contro l’Atalanta a Bergamo, dove dopo aver perso palla in occasione del 2-0 è rientrato camminando. Anche qui i tifosi non l’hanno presa bene. E infatti quando D’Aversa l’ha fatto subentrare in casa, è stato fischiato. Una stagione da dimenticare per il 33enne italiano. Contratto in scadenza nel 2027, si cerca la cessione in estate. Qui al Torino tra Vanoli, Baroni e D’Aversa non è mai riuscito ad incidere. I granata non lo metteranno al centro del progetto in vista della prossima stagione, a prescindere da chi sarà l’allenatore in panchina.

Presenze totali: 15

Gol: 0

Assist: 0

Cartellini gialli: 0

Cartellini rossi: 0



VOTO: 4.5