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La concessione dell’impianto al Torino scadrà a fine dicembre ma, in attesa del progetto, il Comune la prolungherà

Nelle scorse settimane il Torino ha formalizzato al Comune una manifestazione d’interesse preliminare finalizzata alla successiva presentazione di una proposta. Ma in attesa che il progetto venga realizzato (in collaborazione con il Politecnico), presentato e valutato, società granata e Città dovranno trovare una soluzione per quel che riguarda la concessione dell’impianto, considerato che i termini dell’attuale scadranno il 31 dicembre e non copriranno l’intero campionato.

L’assessore Carretta: “La Città si impegna a garantire al Toro lo stadio per la prossima stagione”

A tranquillizzare i tifosi e lo stesso club granata sul fatto che il Torino non resterà senza stadio per il prossimo campionato ci ha pensato l’assessore allo sport Domenico Carretta. “Sullo stadio siamo fermi agli ultimi aggiornamenti: c’è stata una manifestazione di interesse da parte del Torino, preceduta da un percorso che ha portato alla rimozione delle ipoteche, un lavoro che apre nuove opportunità per la città. Abbiamo ora ricevuto una nuova proposta di project financing da parte del Torino e del Politecnico, che verrà valutata quando sarà completa in tutte le sue parti”, ha dichiarato l’assessore. Poi ha aggiunto: “La Città si impegna a garantire al Torino la conclusione della stagione sportiva: non si tratta propriamente di una proroga, è una valutazione che faremo nei prossimi giorni. Questa novità aggiunge comunque un tassello importante e ci rende fiduciosi per il futuro.”

Si attendono quindi a breve novità da parte del Comune a breve in modo che il Torino possa presentare tutta la documentazione necessaria alla Federazione per l’iscrizione al prossimo campionato.

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ultimo aggiornamento: 05-05-2026

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ricki
ricki
33 secondi fa

Alla fine la valutazione dello stadio è stata fatta per niente nessuno lo compra e Cairo fa quello che gli fa più comodo, non paga più l’affitto e non lo ristruttera’ mai .

davidone5
davidone5
1 ora fa

TDC in un modo o nell’altro sparisci, VATTENE.

Fandango
Fandango
2 ore fa

Il solito TDC…

Scimmionelli
Scimmionelli
1 ora fa
Reply to  Fandango

…. sei tu che, se il Toro puo’ affittare uno stadio a buon prezzo e fare sconti ai tifosi, non sei d’accordo. Invece tu vorresti che il Toro fosse costretto a comprare uno stadio impossibile da ristrutturare e facendo ricadere i costi sui tifosi. Probabilmente perche’ tu sei di un’altra… Leggi il resto »

maurygranata
maurygranata
35 minuti fa
Reply to  Scimmionelli

Credo che non sarebbero necessari sconti o promozioni per avere gente allo stadio se ci fosse una società seria e una squadra che esprimesse un buon calcio dove tutti si impegnassero al massimo, con grinta e senza tirarsi indietro, gente che getti il cuore oltre l’ostacolo, che anche quando è… Leggi il resto »

Andrea63
Andrea63
32 minuti fa
Reply to  maurygranata

Credo che sia possibile ma non con sto Ratto al comando!!!

Fandango
Fandango
17 minuti fa
Reply to  Scimmionelli

Ma finiscila di scrivere caxxate, continui a parlare di vantaggio per il Toro???

ricki
ricki
2 minuti fa
Reply to  Scimmionelli

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