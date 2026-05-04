I Torino Hooligans hanno omaggiato il Grande Torino, poi lo striscione davanti alla Basilica per ricordare i caduti di Superga

Al termine delle celebrazioni in memoria dei caduti di Superga, dopo la lettura dei nomi da parte del capitano granata Duvan Zapata, il gruppo organizzato dei Torino Hooligans ha voluto omaggiare personalmente il Grande Torino. Dopo che il pullman della squadra ha lasciato il Colle, i tifosi granata si sono infatti recati davanti alla lapide per un saluto agli Invincibili. Poi tornati davanti alla Basilica di Superga, tra i cori e il granata dei fumogeni, hanno esposto uno striscione che non ha bisogno di tante parole: “C’è solo il Grande Torino“.