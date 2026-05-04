I giocatori e lo staff sono arrivati alla Basilica: fra poco la Messa, poi la lettura dei nomi dei Caduti

Giocatori, allenatore e staff sono arrivati al Colle di Superga. Un arrivo turbolento quello dei granata che, scesi sul piazzale della Basilica, sono stati accolti dai fischi dei presenti dal coro “C’è solo il Grande Torino”, in un clima di contestazione che non risparmia nemmeno il 4 maggio. La squadra ha poi preso posto all’interno della Basilica e fra poco assisterà alla Messa, che precederà il solenne momento della lettura dei nomi dei 31 Caduti di Superga.