Commemorazione Grande Torino, anche il tecnico granata ha dedicato un omaggio social agli Invincibili

Quella del 4 maggio 1949 è una data storica per il mondo del calcio e non solo. 77 anni fa, il Grande Torino, scomparso sul Colle di Superga, è entrato nella Leggenda. Gli Invincibili vivono ancora oggi nel cuore di tutti noi.

Oltre a squadre come Fiorentina, River Plate, Benfica e Genoa, e a ex granata come Glik, Belotti e Rolando Bianchi, anche mister D’Aversa ha voluto unirsi agli omaggi e ai messaggi di commemorazione per il Grande Torino.

Il tecnico granata ha infatti pubblicato un post su Instagram in memoria degli Invincibili, che recita:

“4 maggio 2026, ore 17:03. Superga e il popolo granata hanno celebrato l’immortalità del Grande Torino.

Orgoglioso di partecipare per la prima volta da allenatore del Toro.”