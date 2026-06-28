Duvan Zapata lunedì firmerà il rinnovo di contratto: la sua è una scelta di cuore e sarà ancora lui il capitano granata

Conferme importanti al Torino in questi giorni che precedono sì l’inizio di calciomercato, ma anche l’inizio della preparazione. Il 10 luglio parte l’era Abate sulla panchina del Toro. Dopo l’incontro positivo che conferma Simeone, anche Duvan Zapata rimane al Torino e firma fino al 2028. Anche Vlasic dal ritiro della Croazia ai Mondiali sembra confermato, ma su di lui non mancheranno le pretendenti. Abate vuole partire subito con uno zoccolo duro di senatori di qualità all’interno della rosa. Lunedì Zapata firmerà il nuovo contratto, poi seguirà l’ufficialità. Sarà ancora lui per due stagioni il capitano del Torino. Il capitano rimane al Toro ed è una scelta di cuore la sua.

Una scelta di cuore

Quella di Zapata non è una scelta economica o di carriera, ma si tratta di una scelta di cuore. Qui a Torino ha ritrovato serenità ed è sempre stato l’idolo dei tifosi. Il suo stipendio, da 5 milioni di euro lordi all’anno, è il più alto di tutti. Dopo l’infortunio però ha giocato meno e i granata non hanno più fatto plusvalenze. Accordo quindi raggiunto: contratto fino al 2028 e stipendio di un anno spalmato su due. Zapata guadagnerà in queste due stagioni la metà di quello che ha percepito nelle prime tre.

Voglia di rivalsa

Il primo anno al Torino, con Juric in panchina, fuoco e fiamme. Anche con Vanoli era partito benissimo, ma poi c’è stato il maledetto infortunio che ad ottobre gli ha fatto finire la stagione. Quest’anno è rientrato e ha recuperato bene nonostante la struttura fisica e l’età. 3 gol in 28 partite giocate in Serie A, tra alti e bassi. Ma il colombiano ha voglia di rivalsa. Conosce molto bene il campionato ed è un bomber indiscusso. Qui rimane al centro del progetto e la sua presenza è fondamentale anche all’interno dello spogliatoio.