Il sindaco di Torino Lo Russo conferma: “Granata all’Olimpico la prossima stagione” e sul futuro dello stadio “Aspetto il progetto”

Il sindaco Lo Russo è tornato a parlare del Torino e della questione relativa allo stadio, queste le sue parole: “Voglio fare chiarezza: nella stagione 2026/2027 il Toro disputerà le sue partite allo stadio Grande Torino. Il Comune, intanto, attende la proposta di partenariato pubblico-privato annunciata dal Toro in collaborazione col Politecnico: mi risulta in fase di elaborazione avanzata”

Dare una casa al Toro e valorizzare il Filadelfia

Il sindaco ha poi spiegato che la volontà della città è quella di “Dare al Toro una casa, uno stadio non di proprietà ma su cui fare investimenti a lungo termine”. Non solo il L’ Olimpico Grande Torino, ma anche il Filadelfia: “In prospettiva ovviamente speriamo di riuscire a valorizzare anche il Filadelfia, di proprietà però in questo caso della Fondazione Filadelfia”. Il sindaco ha poi parlato della durata della concessione, ecco le sue parole: “Dipenderà dal valore dei lavori e del progetto che il Toro presenterà al Comune. Più Cairo investe, più lunga sarà la concessione del Comune”