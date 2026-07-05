Il terzino norvegese non figurava tra i giocatori a disposizione del ct Solbakken: ecco perché
Non ha preso parte alla sfida tra Norvegia e Brasile Marcus Pedersen. A spiegare il motivo è stato il ct Solbakken al quotidiano Nrk: “Marcus ha avuto qualche problema negli ultimi giorni e anche oggi, quindi lo rimandiamo in hotel. Abbiamo cercato il più a lungo possibile di valutare se potesse essere schierato, ma non si sente bene, probabilmente ha accusato il contraccolpo dopo due gare molto impegnative”. Ecco spiegato il perché dell’assenza del terzino sia in campo che in panchina. Nel frattempo la Norvegia ha battuto 2-0 il Brasile volando ai quarti di finale.
Grande goduria, naturalmente, anche per l’eliminazione del maiale di Parma! romanista quando la Roma ci rubava le coppe Italia, milanista ai tempi di silvio, gobbo ai tempi della triade… sempre invischiato nelle peggiori cloache!
Ti rimane solo che godere per le disgrazie altrui…se aspetti la CAI-RSA…lur.ido vermiciattolo
Forza Norvegia! E…
Forza Pedersen, riprenditi presto in vista dei Quarti!
Ecco perché hanno vinto.
Mica come te che perdi sempre la sfida con l’intelligenza.
Ha vinto piu’ derby il Toro di Cairo che non tu quella sfida.
Lascia perdere derby e cairo, due cose che nelle stessa frase non possono stare. Doppia dose di fentanyl e levati dal caxxo