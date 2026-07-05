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Il terzino norvegese non figurava tra i giocatori a disposizione del ct Solbakken: ecco perché

Non ha preso parte alla sfida tra Norvegia e Brasile Marcus Pedersen. A spiegare il motivo è stato il ct Solbakken al quotidiano Nrk: “Marcus ha avuto qualche problema negli ultimi giorni e anche oggi, quindi lo rimandiamo in hotel. Abbiamo cercato il più a lungo possibile di valutare se potesse essere schierato, ma non si sente bene, probabilmente ha accusato il contraccolpo dopo due gare molto impegnative”. Ecco spiegato il perché dell’assenza del terzino sia in campo che in panchina. Nel frattempo la Norvegia ha battuto 2-0 il Brasile volando ai quarti di finale.

Marcus Pedersen of Torino FC celebrates after scoring a goal during the Serie A football match between Torino FC and US Sassuolo.
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ultimo aggiornamento: 05-07-2026

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7 Commenti
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Scimmionelli
Scimmionelli
53 minuti fa

Grande goduria, naturalmente, anche per l’eliminazione del maiale di Parma! romanista quando la Roma ci rubava le coppe Italia, milanista ai tempi di silvio, gobbo ai tempi della triade… sempre invischiato nelle peggiori cloache!

Kawasaki77
Kawasaki77
8 minuti fa
Reply to  Scimmionelli

Ti rimane solo che godere per le disgrazie altrui…se aspetti la CAI-RSA…lur.ido vermiciattolo

Last edited 7 minuti fa by Kawasaki77
Scimmionelli
Scimmionelli
56 minuti fa

Forza Norvegia! E…
Forza Pedersen, riprenditi presto in vista dei Quarti!

Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa

Ecco perché hanno vinto.

Scimmionelli
Scimmionelli
1 ora fa
Reply to  Kawasaki77

Mica come te che perdi sempre la sfida con l’intelligenza.

Scimmionelli
Scimmionelli
1 ora fa
Reply to  Scimmionelli

Ha vinto piu’ derby il Toro di Cairo che non tu quella sfida.

Kawasaki77
Kawasaki77
9 minuti fa
Reply to  Scimmionelli

Lascia perdere derby e cairo, due cose che nelle stessa frase non possono stare. Doppia dose di fentanyl e levati dal caxxo

Last edited 1 minuto fa by Kawasaki77

Torino, Cacciamani si sta già allenando e mira alla permanenza