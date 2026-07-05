Il terzino norvegese non figurava tra i giocatori a disposizione del ct Solbakken: ecco perché

Non ha preso parte alla sfida tra Norvegia e Brasile Marcus Pedersen. A spiegare il motivo è stato il ct Solbakken al quotidiano Nrk: “Marcus ha avuto qualche problema negli ultimi giorni e anche oggi, quindi lo rimandiamo in hotel. Abbiamo cercato il più a lungo possibile di valutare se potesse essere schierato, ma non si sente bene, probabilmente ha accusato il contraccolpo dopo due gare molto impegnative”. Ecco spiegato il perché dell’assenza del terzino sia in campo che in panchina. Nel frattempo la Norvegia ha battuto 2-0 il Brasile volando ai quarti di finale.