Il centrocampista uruguaiano seguito dal Torino è, ora, molto vicino a vestire la maglia del Real Betis. Superate le visite mediche

Dopo i sondaggi fatti le scorse settimane dalla società granata, Facundo Bernal non sarà un giocatore del Torino. Come riportato dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, il centrocampista uruguaiano si trasferirà al Real Betis per una cifra intorno ai 9,5 milioni di Euro e firmerà un contratto quinquennale con la squadra spagnola. Inoltre, sono state già effettuate e superate le visite mediche in Brasile.

Sfuma, dunque, il centrocampista ormai ex Fulminense e la società granata è costretta e virare su altri profili.