Il terzino spagnolo non è stato riscattato dalla società granata e su di lui è piombata la squadra turca

Nelle ultime ore Rafael Obrador è finito nel mirino del Besiktas, alla ricerca di rinforzi da dare al nuovo tecnico Vincenzo Italiano. Il terzino spagnolo ha fatto ritorno al Benfica dopo l’esperienza in prestito al Torino che, nonostante il suo ottimo impatto, non ha esercitato il diritto di riscatto a causa dell’elevata cifra richiesta.

L’interesse del Besiktas

Tuttavia, il terzino è fuori dai piani della squadra portoghese che è alla ricerca di una soluzione congeniale per lui e per la società stessa. Ecco che nelle ultime ore ha sondato il terreno anche il Besiktas la quale si è dimostrata interessata e può giocare a suo favore la carta della qualificazione all’Europa League per cercarsi di accaparrare lo spagnolo. Il Torino, dunque, deve tenere d’occhio la concorrenza e cercare di non lasciarsi soffiare il talento spagnolo dopo una stagione più che positiva.