Con l’assenza di Zapata e Adams causa infortunio, Njie può avere una chance per fare vedere le sue qualità sul campo

Nella giornata di ieri, prima da parte di D’Aversa in conferenza stampa e poi dal Torino FC con un comunicato ufficiale sul proprio sito, hanno confermato l’infortunio che ha colpito in settimana prima Ché Adams e poi Duvan Zapata. Il primo colpito da un interessamento distrattivo parziale del retto femorale della coscia destra, il secondo da un problema muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Entrambi gli attaccanti salteranno dunque la sfida di domani contro l’Udinese di Kosta Runjaic e D’Aversa dovrà optare per altre soluzioni, scegliendo l’uomo giusto da affiancare all’infrenabile Cholito Simeone, che guiderà come di consueto l’attacco granata.

Tocca a Njie

Tra le linee, in conferenza stampa, D’Aversa ha fatto intendere di essere particolarmente soddisfatto dell’impegno messo nelle ultime settimane da Njie, il quale, dopo essere subentrato contro Cremonese e Inter, potrebbe finalmente avere la prima chance dal 1′ con D’Aversa. Lo svedese classe 2005 è salito in prima squadra dalla Primavera ed è quindi prodotto del settore giovanile granata, adesso a lui è chiesto il salto di qualità per dimostrare, prima dell’inizio del calciomercato di meritare un posto con il Torino dei grandi. Quanto alla disposizione tattica, come detto dall’allenatore granata, Njie potrebbe sfruttare le sue qualità a piede invertito, svariando molto sull’out sinistro del campo.

Dall’Udinese all’Udinese

Una stagione che per Njie è stata pressoché deludente se non per qualche lampo di luce, perché così si potrebbe definire il gol dello 0-3 a Verona nella vittoria sull’Hellas e l’unica altra titolarità conquistata dal 92, esattamente proprio contro l’Udinese, nel match d’andata perso 1-2 dal Toro. Nonostante ciò la fiducia di D’Aversa c’è e si scoprirà domani se il tecnico pescarese deciderà di dare questa chance a Njie, o se opterò per altre opzioni, come per esempio quella di mandare in campo Kulenovic (che grazie alla salvezza granata verrà obbligatoriamente riscattato dal Torino).