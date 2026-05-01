D’Aversa ha comunicato che Ismajli ha di nuovo avuto problemi fisici in settimana e non ci sarà a Udine, El Toqui pronto a sostituirlo

Durante laconferenza stampa di presentazione di Udinese-Torino, Roberto D’Aversa ha reso noto che il difensore Ardian Ismajli nuovamente avuto problemi fisici in settimana e sarà costretto ad assentarsi per la trasferta in Friuli. A questo punto, l’allenatore del Toro sarà di nuovo costretto a pensare a soluzioni utili a sostituire l’albanese che, dati alla mano, è il pilastro centrale della retroguardia granata.

Pronto Maripan

Come già avvenuto in occasione della sfida di Cremona, dove Ismajli era out causa squalifica, potrebbe essere di nuovo la volta di Guillermo Maripan. Il difensore cileno, dall’arrivo di D’Aversa ha perso un sacco di spazio, nonostante fino a poco prima rappresentasse un elemento chiave della difesa del Torino. Contro la Cremonese però è di nuovo stato chiamato in causa e ha risposto presente, giocando per 68′ una partita di ottima qualità (voto 6,5), anticipando quasi sempre gli avversari e permettendo al Toro di non sentire la mancanza del 44 nel trio difensivo. El Toqui, nel complesso, ha disputato comunque una buona stagione, sia dal punto di vista del rendimento difensivo, che da quello disciplinare (solo 3 ammonizioni), che da quello realizzativo, con ben 2 gol all’attivo in campionato.

Il possibile assetto

Non è da escludere che la partita di sabato possa riservare ulteriori novità in difesa: dopo una serie di prestazioni non di alto livello, anche Saul Coco rischia il posto da titolare e Marianucci, come confermato da D’Aversa in conferenza stampa, ha tutte può sempre essere una carta da giocare. La sfida contro i bianconeri potrebbe quindi essere anche un test su chi negli ultimi mesi ha giocato di meno, specialmente ora che, dopo il pari con l’Inter, la salvezza è matematicamente certa.