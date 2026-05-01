L’esterno granata contro l’Udinese potrebbe avere un altra chance per partire da titolare, l’assenza di Pedersen lo favorisce

Nella prossima sfida contro l’Udinese, il Torino dovrÃ fare a meno di diversi giocatori che nel corso dell’ultima settimana hanno rimediato un infortunio muscolare.

Chi sarÃ assente sarÃ anche Pedersen, come ha rivelato D’Aversa nel corso della conferenza stampa di presentazione di Udinese-Torino: “Pedersen non sta ancora bene”. Questo particolare dettaglio permetterÃ a Lazaro di avere un’altra possibilitÃ per tornare a giocare da titolare, come giÃ successo nell’ultima partita contro l’Inter, dove l’austriaco non Ã¨ quasi mai riuscito a entrare nel vivo del gioco.

Ultime partite per salvare la stagione

Dopo essersi messo in luce con una stagione complessivamente positiva nel campionato precedente, Lazaro ha vissuto unâ€™annata decisamente deludente. Nella prima parte della stagione era riuscito a ritagliarsi un ruolo da titolare, anche per via della mancanza di alternative realmente competitive nel suo reparto fino al mercato invernale. Con lâ€™arrivo di Obrador, perÃ², lâ€™austriaco Ã¨ finito in ballottaggio con Pedersen, spesso preferito nelle scelte di Dâ€™Aversa. Ora, complice lâ€™assenza di questâ€™ultimo, Lazaro potrebbe ritrovare spazio: nel finale di stagione avrÃ quindi lâ€™occasione di rilanciarsi e provare a lasciare un ricordo meno amaro della sua esperienza in granata.

Verso la fine dell’esperienza in granata

Attualmente Lazaro si avvicina progressivamente alla scadenza del suo contratto, prevista per giugno 2026. Al momento, le possibilitÃ concrete di un rinnovo non sembrano particolarmente rilevanti nÃ© davvero allâ€™orizzonte e, per questo motivo, le ultime partite della stagione potrebbero rappresentare le vere battute finali della sua esperienza in granata. Lâ€™esterno austriaco cercherÃ comunque di chiudere nel miglior modo possibile, sfruttando ogni occasione che gli verrÃ concessa: lâ€™obiettivo sarÃ quello di salutare dignitosamente il popolo granata e provare, almeno in parte, a rendere meno amaro un rendimento stagionale complessivamente complicato.

Valentino Lazaro of Torino FC



