I precedenti in Serie A tra Udinese e Torino: i friulani dominano il bilancio con quasi il doppio delle vittorie

Tra pochi giorni andrà in scena una sfida che vedrà confrontarsi due squadra sulla carta equilibrate.

Udinese e Torino scenderanno in campo sabato 2 aprile per disputare la 35esima giornata di campionato, e il confronto tra le due squadre sarà il 40° della loro storia. Il bilancio dei precedenti sorride ai padroni di casa, che tra le mura amiche hanno superato il Torino in 16 occasioni. Si contano inoltre 15 pareggi, mentre i successi granata restano fermi a quota 9.

L’ultimo precedente nel dicembre del 2024

L’ultimo confronto tra le due squadre risale a dicembre 2024, nella sfida valida per la 18ª giornata di campionato. In quell’occasione, sulla panchina dei bianconeri sedeva Malecki, mentre il Torino era ancora guidato da Vanoli. La gara si era messa subito in salita per i granata: a pochi minuti dall’inizio del secondo tempo erano già sotto di due reti, firmate da Touré e Lucca. La reazione, però, non si era fatta attendere: nel giro di undici minuti il Torino era riuscito a ristabilire la parità grazie ai gol di Adams e Ricci, completando così una rimonta che aveva riportato in equilibrio l’incontro.

L’ultima vittoria del Torino

Per risalire all’ultimo successo del Torino in casa dell’Udinese bisogna tornare alla stagione 2023/2024. In quell’occasione, la squadra di Juric fece visita a quella di Cioffi per una delle ultime partite del campionato. La partita si aprì subito grazie alla rete di Zapata, che in quell’anno, con i suoi 13 gol, registrò la sua migliore stagione in granata. Dopo aver chiuso avanti la prima frazione, nella ripresa il colombiano i rese nuovamente protagonista grazie all’assist realizzato per la rete di Vlasic, che sancì il definitivo 2-0 che permise al Torino di raggiungere la sua nona vittoria sul campo dei friulani.

Il 2-3 della stagione 2017/2018

Udinese e Torino nel corso della loro storia hanno messo in scena numerose sfide conclusesi con un discreto numero di gol. Tra le più emozionanti degli ultimi anni, c’è anche quella della stagione 2017/2018. In quell’anno, il Torino di Mihajlovic fece visita all’Udinese di Delneri per la 5a giornata di campionato, e le due squadre misero in scena uno scontro decisamente combattuto. Ad aprire le marcature fu Belotti al 9′, mentre al 30′ i granata raddoppiarono il vantaggio grazie all’autogol di Hallfredsson. Nella ripresa, De Paul trasformò il rigore dal dischetto per riaprire l’incontro, ma al 67′ Ljajic segnò il gol che ha permesso al Torino di portare a casa i tre punti. Nel finale, i friulani si riavvicinarono grazie alla rete di Lasagna, ma i granata riuscirono lo stesso a chiudere in vantaggio la partita.