Il gruppo di tifosi organizzati ha ricevuto delle multe salate per le recenti proteste avvenute agli uffici di Rcs

A seguito delle proteste dei Torino Hooligans avvenute lo scorso 21 marzo, la Questura di Milano ha sanzionato diversi membri del gruppo organizzato con una serie di multe legate alla manifestazione. In quell’occasione, i tifosi avevano esposto uno striscione sotto gli uffici di Rcs con la scritta: “L’orologio di Urbano fa tic-tac: tempo scaduto”.

Nelle ultime ore, le autorità hanno avviato il procedimento sanzionatorio nei confronti dei partecipanti, contestando le modalità con cui si è svolta la protesta. Alla maggior parte dei presenti è stata applicata una multa di entità inferiore, mentre per altri sono state previste sanzioni più pesanti in relazione alle responsabilità individuali accertate.