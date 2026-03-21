“Tempo scaduto”, recita lo striscione affisso sotto la sede di Rcs: i TH invitano il presidente Cairo a vendere la società
Approfittando della sfida tra Milan e Torino, in programma alle 18, un gruppo di 50 tifosi facenti parte dei Torino Hooligans ha raggiunto la sede di Rcs nel capoluogo lombardo. Cori contro il presidente Cairo e uno striscione che recita: “L’orologio di Urbano fa tic-tac: tempo scaduto”, in riferimento all’invito da parte della tifoseria di chiudere con l’esperienza al Torino e di conseguenza di cedere la società.
Concordo. Da tanti anni non si vedeva a Torino un gruppo che meriterebbe di mettere in balconata il vecchio striscione degli UG. Questura e Cairo gliene hanno fatto di tutte e non hanno mai mollato. E anche chi oggi sta in Maratona gli gira lontano… e ricordano Vanchiglia 2 anni… Leggi il resto »
Bisogna rendere onore ai TH , ragazzi con le palle!!! Gli altri fanno i mini tornei di calcetto fuori dallo stadio/latrina. Solo applausi per i TH
Solo applausi a chi contesta
CARIE PAIASU CUNTABALE VATTENE