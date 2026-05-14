Il centrocampista turco contro il Cagliari avrà la chance di giocarsi uno spezzone di gara: l’assenza di Gineitis lo favorisce

Nelle ultime giornate D’Aversa è tornato a dare più spazio ai diversi giocatori della propria rosa per permettergli di ritrovare minuti in campo.

Tra tutti, Ilkhan è stato uno dei giocatori che, quando chiamato in causa, ha spesso risposto presente offrendo prestazioni convincenti. Fa eccezione soltanto la sfida contro l’Udinese, in cui ben pochi sono riusciti a salvarsi. Proprio alla luce del buon contributo garantito dal classe 2004 nelle ultime uscite, il tecnico granata starebbe valutando l’ipotesi di concedergli nuovamente una maglia da titolare contro il Cagliari, complice anche l’assenza per squalifica di Gineitis.

L’assenza di Gineitis riaccende il ballottaggio

Dal momento dell’arrivo di D’Aversa, il centrocampista lituano si è imposto come uno dei punti fermi della squadra, diventando a tutti gli effetti uno dei titolari più affidabili della rosa. Non a caso, nel corso delle ultime settimane, le occasioni in cui è partito dalla panchina sono state davvero poche, a conferma della fiducia riposta nei suoi confronti dal tecnico.

Per sopperire alla sua assenza, gli altri interpreti del centrocampo proveranno ora a sfruttare l’opportunità per convincere l’allenatore a concedere loro maggiore spazio già a partire dalla prossima giornata. In questo senso, Casadei e Ilkhan sembrano essere i due principali candidati per una maglia da titolare, anche se Prati tenterà comunque di giocarsi le proprie chance. Il centrocampista, però, è chiamato a riscattarsi dopo una prestazione non particolarmente convincente nell’ultima sfida disputata contro il Sassuolo.

Ilkhan gioca per confermarsi al Torino

Al momento Ilkhan si avvicina alla scadenza del contratto con il Torino, fissata per giugno 2026. Prima di allora, però, il club granata dovrà valutare se esercitare l’opzione per il prolungamento di un’ulteriore stagione, così da garantirsi ancora le prestazioni del classe 2004. Proprio per questo motivo, le ultime partite della stagione potrebbero rivelarsi decisive per il futuro del centrocampista, che attraverso le sue prestazioni proverà a conquistarsi la conferma in rosa anche in vista della prossima annata.