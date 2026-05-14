Il primo trimestre del 2026 ha registrato un aumento dei ricavi rispetto a quelli ottenuti nello stesso periodo del 2025
Nel primo trimestre del 2026 Rcs MediaGroup registra risultati sostanzialmente stabili sul fronte dei ricavi, che raggiungono quota 170,3 milioni di euro, leggermente superiori rispetto ai 169,6 milioni fatti segnare nello stesso periodo dell’anno precedente. A trainare i conti è soprattutto il comparto pubblicitario, che evidenzia una crescita significativa: i ricavi salgono infatti a 64,2 milioni di euro, con un aumento dell’8,1% rispetto ai primi tre mesi del 2025. Un dato che testimonia un andamento positivo della raccolta e una maggiore capacità di valorizzare gli investimenti commerciali.
Continua inoltre il peso sempre più rilevante del digitale all’interno della società. I ricavi legati alle attività digitali si attestano a 47,8 milioni di euro e arrivano a rappresentare oltre il 28% dei ricavi complessivi, confermando il progressivo consolidamento delle piattaforme online nelle strategie di sviluppo di Rcs MediaGroup.
In medicine li deve spendere!
Ma chissenefrega!!
Benissimo, adesso TDC VATTENE e levati dai oglioni.